Papa riceve Merkel, 'sintonia su importanza abbattere muri'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Papa Francesco ha ricevuto in udienza la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Nell'incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, è emersa una sintonia sulla necessità di abbattere i muri, sulla multilateralità delle società, sull'importanza dei trattati internazionali e sulla necessità di occuparsi di più del continente africano. E' quanto ha detto la Cancelliera alla fine dell'incontro in Vaticano. Nell'incontro, prima del quale il Papa ha fatto le sue condoglianze alla Merkel per la morte dell'ex Cancelliere Helmut Kohl, si è parlato anche dell'importanza dei trattati internazionali, compreso quello sul clima. E a proposito Merkel ha espresso il suo rammarico per la decisione del presidente americano Donald Trump: "Peccato" che gli Usa siano usciti dal Trattato di Parigi, ha detto la Cancelliera al termine dell'udienza in Vaticano.