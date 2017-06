Rubano pc con materiale concerto del Vasco Rossi, denunciati

Due 17enni residenti in un campo nomadi a Modena sono stati denunciati dalla polizia di Stato per il furto di tre zaini, avvenuto giovedì sera, appartenenti ad un addetto dello staff organizzativo del concerto di Vasco Rossi in programma l’1 luglio. Uno dei pc conteneva proprio attività preparatorie del maxievento, ma i due minori non sapevano cosa c'era all’interno.

Dopo aver cenato in un ristorante a Modena, spiega la questura, l’addetto tornando alla propria auto ha scoperto il furto dal bagagliaio. La polizia è subito intervenuta e, grazie alle attività investigative della Mobile, è stata individuata l'auto degli autori del furto, utilizzata abitualmente da persone residenti nel campo nomadi: lì sono stati individuati, grazie al contributo delle immagini di videosorveglianza del ristorante, i responsabili del 'colpò. Refurtiva e computer sono stati restituiti al proprietario. Per la coppia è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso; uno è stato anche indagato per guida senza patente.