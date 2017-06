Ischia, traghetto sbatte sulla banchina: 50 turisti feriti

Incidente nel porto di Casamicciola (Ischia): una nave della compagnia privata Medmar, la Maria Buono, nel corso della manovra di attracco è andata a sbattere contro la banchina. I passeggeri che erano in attesa di sbarcare sono caduti e 50 di essi sono rimasti leggermente feriti e sottoposti alla cure dei sanitari del Rizzoli. Una donna, soccorsa con ambulanza, ha riportato un lieve trauma cervicale. La nave è stata fermata dalla Capitaneria di Porto per accertamenti tecnici.

Ancora scossi per quanto accaduto e per l’avventura subita, in attesa delle visite dei sanitari, i passeggeri della nave esclamano all'unisono: «Per un attimo abbiamo temuto fosse un attentato perchè l’impatto è stato forte, poi il panico a bordo tra i passeggeri ha fatto il resto». Un racconto che fa proprio anche Esterina De Vincenzo mentre attende il proprio turno all'esterno del pronto soccorso dell’ospedale isolano per un dolore al piede. «Al momento di alzarmi per avvicinarmi all'uscita c'è stato l’impatto - racconta la donna - e in quel momento è stato il panico a bordo, sono stata investita e colpita da altri passeggeri in fuga sulla nave».