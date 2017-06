Tempeste di vento, problemi in Croazia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 17 GIU - Avverse condizioni meteo e venti fortissimi sul versante croato dell'Adriatico hanno causato nelle ultime ore notevoli difficoltà alla circolazione stradale, alla navigazione marittima e ai collegamenti aerei. Come riferiscono i media locali, in diversi tratti stradali e autostradali sono state imposte limitazioni alla circolazione per mezzi pesanti, camper, e motocicli, e sono stati diramati avvertimenti per pericolo frane. A causa delle cattive condizioni meteo inoltre un aereo della Croatia Airlines in volo da Zagabria a Dubrovnik è stato fatto atterrare a Roma.