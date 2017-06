(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Certamente se qualcuno descrive la prossima legge di bilancio come una passeggiata si sbaglia. Non ci sono vacche grasse in arrivo. Ma al tempo stesso abbiamo messo fieno in cascina". Così, a proposito della prossima manovra, il premier, Paolo Gentiloni a la "Repubblica delle idee" a Bologna. Rispondendo alla domanda su un possibile taglio della pressione fiscale, Gentiloni ha spiegato che "faremo di tutto per la riduzione fiscale sul lavoro e in particolare sul lavoro dei giovani".