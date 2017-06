(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Il Movimento 5 stelle ha un solo padrone: i cittadini, gli unici nostri alleati". Lo scrive Beppe Grillo in un post a propria firma sul suo blog chiudendo le porte ad ogni possibile alleanza con altri partiti. "Non faremo nessuna alleanza con i partiti - ribadisce - con nessun partito, né con quelli che si dicono di sinistra, né con quelli che si dicono di destra. Categorie antistoriche, che oggi non hanno alcun significato".