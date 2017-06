(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Questo governo è nato da condizioni di difficoltà, da un referendum perso. Nasce male, fragile, si può dire. Tuttavia ci tengo a dire che per quanto sia fragile cerca di sviluppare un programma robusto. Due cose non in contraddizione". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Bologna a "La Repubblica delle idee". "Stiamo lavorando per completare un programma importante. Rivendico continuismo con Renzi, nell'interesse del Paese".