Spagna: Sanchez acclamato presidente Psoe

(ANSA) - MADRID, 17 GIU - I mille delegati del 39mo Congresso del Psoe hanno aperto i lavori oggi a Madrid con una lunga ovazione al neo-segretario Pedro Sanchez, al grido di Presidente! Presidente!" (in Spagna il premier è il "Presidente del Governo") confermando l'ambizione di un ritorno al più presto al potere. Dopo il duro scontro degli ultimi mesi fra Sanchez e l'apparato del partito guidato dalla presidente dell'Andalusa Susana Diaz, sconfitta nelle primarie del mese scorso, il Congresso di Madrid dovrebbe segnare la 'pacificazione' almeno formale fra i socialisti spagnoli. Al Congresso è assente però il leader storico Felipe Gonzalez, che si è giustificata con impegni in Colombia. Presente invece l'ex-premier Jose' Luis Zapatero - che come Gonzalez si era schierato con Susana Diaz - che però non si è alzato come è tradizione quando è stato fatto il suo nome. Domani il congresso approverà una serie di mozioni e ratificherà l'elezione di Sanchez e la nome del nuovo direttivo da lui designato.