(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - "Faremo tutta l'opposizione possibile e se non basterà siamo disposti a trascorre luglio e agosto in strada con i banchetti a raccogliere le firme per un referendum per cancellare la legge sulle cittadinanze facili". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a proposito della legge sullo Ius soli a margine di un'iniziativa elettorale al mercato di Certosa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Bucci.