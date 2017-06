Truffe anziani: si fa dare da coppia 275mila euro,denunciato

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA), 17 GIU - Un operaio di 55 anni di Vigevano (Pavia) è stato denunciato dalla polizia per circonvenzione d'incapace. Negli ultimi nove mesi aveva circuito un ex collega di 11 anni più anziano di lui e la moglie di 62 anni, invalida civile con accompagnamento per disturbi psichiatrici, convincendoli a versare su un suo conto corrente postale, in varie tranche, 275 mila euro. In parte il denaro era stato poi trasferito su un altro conto bancario e utilizzato per acquistare un appartamento e per altre spese. L'operaio si era reso disponibile a fare qualche commissione a favore dei due coniugi e aveva così conquistato la loro fiducia, tanto da convincerli che, alla loro morte, avrebbero lasciato a lui tutti i loro averi. Per evitare un atto notarile li aveva indotti a trasferirli fin da subito su un conto che credevano essere intestato sempre a loro, ma sul quale in realtà poteva operare solo l'operaio 55enne. I poliziotti hanno sequestrato quel che era rimasto della somma: 190 mila euro.