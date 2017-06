Il sogno di Londra diventato incubo

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - La 'dark side' di Londra è la Grenfell Tower, annerita e diventata una trappola mortale per decine di persone. Tra loro soprattutto stranieri, come i due giovani architetti italiani, Marco Gottardi e Gloria Trevisan, che guardando dalle finestre del loro appartamento al 23esimo piano di quella torre in cattivo stato sognavano una vita e un carriera che il Paese d'origine sembrava aver negate. Le loro speranze sono finite in un rogo che segna simbolicamente anche una battuta d'arresto psicologica nella grande corsa alla capitale del Regno Unito, non più solo immagine d'indipendenza e di opportunità, ma anche ombra d'incubi terribili. Fra le centinaia di migliaia di italo-londinesi c'é chi sente che il gusto del 'London's Dream' è cambiato. E i segnali in questo senso si moltiplicano. C'è l'incertezza rappresentata dalla Brexit, in particolare per i diritti dei cittadini Ue residenti in Gran Bretagna, alla quale si è aggiunta la rinnovata minaccia del terrorismo coi recenti attacchi.