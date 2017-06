(ANSAmed) - BEIRUT, 17 GIU - L'inviato speciale dell'Onu per la Siria Staffan de Mistura ha annunciato oggi che il prossimo 9 luglio riprenderanno in Svizzera i colloqui inter-siriani - il 7/mo round - per tentare di trovare una soluzione al conflitto in corso da più di sei anni. Lo riferiscono i media panarabi citando un comunicato emesso dall'ufficio di De Mistura a Ginevra. Finora i precedenti sei round di colloqui si sono conclusi con un nulla di fatto.