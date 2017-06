Usa: giuria Bill Cosby in stallo, processo nullo

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - La giuria chiamata a decidere le sorti del 'papa' d'America' Bill Cosby e' in "stallo su tutti i capi d'accusa". Il giudice annulla il processo, ma l'accusa non intende mollare nonostante il processo nullo e dichiara che ritenterà di inchiodare Corsby . Lo ha annunciato il procuratore distrettuale Kevin Steele, secondo quanto riporta la Cnn. "E' troppo presto per festeggiare, Mr Cosby", afferma dal canto sui Gloria Allred, legale di una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale. "La giustizia è dietro l'angolo", aggiunge dopo che il giudice ha dichiarato il processo nullo. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Bill Cosby, che sono venuti qui per ascoltare la verità", hanno invece affermanto i suoi legali dopo che il giudice ha dichiarato il processo nullo. "E' un giorno importante, abbiamo lavorato duramente. Ringraziamo la giuria per il lavoro".