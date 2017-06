(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Quelli che chiudono le porte credetemi, sono cattivi maestri e i cattivi maestri non vanno seguiti". Lo ha detto, a proposito dello Ius Soli, il ministro dell'Interno, Marco Minniti. "Questi - ha aggiunto l'esponente Dem riferendosi ai bimbi stranieri nati in Italia - sono bambini, sono italiani, pensano in italiano, parlano italiano, vanno a scuola in Italia, tifano per squadre italiane: cosa c'entra tutto questo con la paura?".