(ANSA) - LISBONA, 18 GIU - E' salito ad almeno 39 morti il bilancio del violento incendio a Pedrogao Grande, nel Portogallo centrale. Lo ha reso noto il governo di Lisbona, citato dai media locali. I feriti sarebbero una decina, tra cui alcuni pompieri. "E' la più grande tragedia con vittime in un incidente di questo tipo vista negli ultimi tempi", ha dichiarato il premier, Antonio Costa. Alcune delle vittime sono state sorprese dalle fiamme mentre si trovavano in auto, hanno detto le autorità. Non è ancora nota la causa del rogo.