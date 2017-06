Un drammatico schianto nella notte in A1, all'allacciamento A1/A15 e Parma in direzione di Bologna. Poco prima delle 3 di notte un'auto con a bordo quattro amici, due ragazze e due ragazzi, tutti di Bibbiano, ha sbandato ed è finita fuori strada a forte velocità. Terribile l'impatto: dalle lamiere i vigili del fuoco di Fidenza hanno liberato i quattro occupanti, uno illeso, uno con lievi contusioni, uno con ferite gravi e una ragazza di 24 anni che era apparsa subito in condizioni preoccupanti. Il trasporto d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore, dove dopo alcune ore è spirata.