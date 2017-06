Portogallo: Canadair italiani pronti a intervenire

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - I due Canadair del Dipartimento dei Vigili del fuoco - cofinanziati nell'ambito del progetto europeo "EU-better use of forest fire extinguishing resources by Italy", coordinato dal Dipartimento della Protezione civile - sono pronti dalle prime ore di questa mattina a decollare per il Portogallo nel momento in cui il Paese colpito dovesse farne richiesta. La pre-attivazione dei velivoli dei vigili del fuoco, a seguito della richiesta dell'Emergency response coordination Centre (ERCC) di Bruxelles in contatto con il Governo portoghese, è stata immediata. La partenza effettiva avverrà, però - viene sottolineato - solo nel momento in cui Lisbona confermerà la necessità dell'intervento italiano, considerando che (anche per motivi di prossimità territoriale) si stanno già recando sul posto per supportare l'intervento delle squadre portoghesi sia velivoli ed equipaggi francesi che spagnoli.