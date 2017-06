Fiamme in campo rom a Bari, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Un incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno del campo rom sul lungomare di Bari, nei pressi del lido Trullo. Il campo è stato evacuato. Non si segnalano feriti o emergenze. Le fiamme, secondo una prima ipotesi, potrebbero essersi sviluppate in seguito a sterpaglie e spazzatura che avrebbero preso fuoco, propagandosi velocemente a causa del vento e bruciando alcune baracche del campo. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, con tre mezzi di supporto, e pattuglie della polizia locale.L'incendio - di discreta entità - ha interessato le sterpaglie presenti nella zona. Il vento ha fatto sviluppare il rogo che ha toccato un'area, a sud di 'Torre Quetta', dove in quel momento erano presenti, accampati, una decina di nomadi che sono stati allontanati per precauzione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale del 118.