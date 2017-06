Auto contro muretto durante rally, morto il pilota

(ANSA) - SAN MARINO, 18 GIU - Incidente mortale durante il rally 'Rose'n Bowl' a San Marino: ha perso la vita il pilota Alessandro Pepe, 43 anni, originario di Coriano (Rimini) e residente sul Titano. Ferite lievi per il navigatore. Pepe era alla guida di una A112 Abarth e gareggiava nella categoria auto storiche. Secondo una prima ricostruzione della Polizia civile, quando l'auto è arrivata nei pressi di un dosso ha perso il controllo ed è finita contro il muretto di cinta di un'abitazione. La gara è stata sospesa. Il pilota non è deceduto nell'impatto: è stato soccorso e portato all'ospedale di Stato, ma dopo un paio d'ore, verso le 12, i sanitari ne hanno dichiarato il decesso. Il rally è giunto alla 17/a edizione e Alessandro Pepe, che nella vita lavorava al 'Conad Azzurro' di Serravalle, pare avesse già gareggiato diverse volte. L'indagine sull'incidente - che non ha coinvolto spettatori - è affidata alla polizia civile di San Marino. Il pilota partecipava a una delle tre prove speciali in cui era divisa la gara. (ANSA).