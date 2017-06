(ANSAmed) - ZAGABRIA, 18 GIU - In Croazia un vasto incendio sta divorando ettari di boschi e vegetazione mediterranea nei dintorni di Podgora, località marina della costa dalmata a sud di Spalato. Come riferiscono i media locali le fiamme, sviluppatesi nella notte e alimentate dal forte vento, sono giunte a minacciare alcune case e hotel. La situazione tuttavia sembra sotto controllo per il pronto intervento di oltre 200 vigili del fuoco con decine di mezzi. Sono in azione anche alcuni velivoli antincendio, che sono tuttavia ostacolati dal vento forte.