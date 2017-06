(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - E' in arrivo una nuova ondata di audizioni in Congresso sul Russiagate. Le commissioni d'inchiesta della Camera e del Senato sentiranno attuali ed ex funzionari del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e dell'Fbi, ma anche i responsabili delle elezioni in vari stati. Steve Sandvoss, direttore della Commissione elettorale dell'Illinois, sarà sentito sul cyberattacco dello scorso luglio quando gli hacker sono entrati in un database contenente i dati di 200.000 elettori. In Congresso comparirà anche Alex Halderman, scienziato che lo scorso anno ha esaminato le macchine per il voto elettronico in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan arrivando alla conclusione che gli hacker non avevano manipolato i risultati.