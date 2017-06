Terremoto: Cri Roseto degli Abruzzi dona parco giochi

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 18 GIU - Un parco giochi tutto nuovo in un'area verde di Force, piccolo comune della provincia di Ascoli Piceno, duramente colpito dal terremoto del centro Italia. A donare la struttura alla comunità di Force è stato il Comitato di Roseto degli Abruzzi (Teramo) della Croce Rossa Italiana, che ha promosso una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari. All'iniziativa hanno poi aderito anche l'associazione 'Brianza 3.0 Monza' e il gruppo Facebook 'Sei di Monza se…'. Nel parco sono stati sistemati uno scivolo, un'altalena, una casetta, un cavallo a dondolo e una struttura d'arrampicata. La scelta di donare il parco a Force è arrivata per il fatto che i volontari abruzzesi, dopo la scossa di magnitudo 6.5 dello scorso 30 ottobre, hanno trascorso due settimane nel paese dell' Ascolano, entrando in contatto con le famiglie e con i bambini del posto, a cui hanno fornito assistenza e supporto costante.La Croce Rossa ha anche donato una targa al sindaco, con la scritta: "Agli amici di Force. Guardate lontano e anche quando credete di star guardando lontano guardate ancora più lontano". Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente del Comitato di Roseto della Cri, Enrica Colagrande, insieme ad alcuni delegati e ad una rappresentanza di volontari, il presidente del Comitato di Sibillini della Cri, Valeria Corbelli, con i suoi volontari, e il sindaco di Force, Augusto Curti, oltre ai cittadini e ai bambini. "Ringraziamo di cuore il Comitato di Roseto della Croce Rossa e la sua presidente - dice il sindaco Augusto Curti - l'inaugurazione di questo parco giochi è un segnale molto importante perché è un elemento rivolto al futuro della nostra comunità e cioè ai bambini. Si deve ripartire dalle piccole cose". "Subito dopo il terremoto - afferma il presidente del Comitato Cri di Roseto, Colagrande - ci siamo messi a disposizione della Protezione civile. Contestualmente abbiamo promosso iniziative benefiche in favore delle popolazioni colpite dal sisma. Insieme ai volontari, abbiamo deciso di destinare le risorse raccolte a Force".(ANSA).