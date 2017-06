(ANSA) - PISA, 18 GIU - Genova vince la 62/a edizione della regate delle Antiche Repubbliche Marinare che si è disputata oggi a Pisa in Arno. Il galeone bianco si è imposto nettamente, cogliendo il nono successo in questa competizione che mischia storia e agonismo, davanti al galeone rosso di Pisa, terza Venezia e quarta Amalfi. La regata, 2 mila metri dal ponte dell'Aurelia, a sud, fino al traguardo posto in prossimità della prefettura nel centro storico cittadino, è stata seguita da decine di migliaia di spettatori che hanno affollato le spallette dei lungarni del centro, i ponti e anche le rive del fiume. Prima della sfida in acqua il corteo storico delle quattro repubbliche (con 80 figuranti ciascuno) ha sfilato per le principali vie del centro.