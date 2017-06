Secondo turno: maggioranza assoluta a Macron

Il partito En Marche! del presidente Emmanuel Macron conquista la maggioranza assoluta in Assemblea nazionale anche senza l’apporto dei centristi MoDem. Secondo le proiezioni di Elabe, En Marche! è a 395-425 seggi, i Républicain a 95-122, i socialisti a 27-35, la sinistra radicale 1 10-16, il Front National a 4-6. L'unica nota negativa è l'affluenza che è decisamente sotto il 50%.

Marine Le Pen entra per la prima volta in parlamento. La leader del Front National ha vinto il ballottaggio contro l’avversaria di En Marche! nella circoscrizione del nord dove per due volte aveva fallito l'impresa. Ma il Front National non dovrebbe ottenere abbastanza seggi per formare un gruppo parlamentare.