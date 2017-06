Gb, van investe pedoni fuori moschea a Londra

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un furgone ha investito diverse persone fuori da una moschea nel nord di Londra. Lo riportano i media locali citando fonti di polizia, secondo cui ci sono alcuni feriti e una persona è stata arrestata. La polizia è intervenuta poco dopo mezzanotte in Seven Sisters Road, nel borgo londinese di Haringey. L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi della moschea di Finsbury Park, dove sono accorse diverse ambulanze. Fonti non verificate parlano al momento di 10 vittime tra morti e feriti.