Londra, musulmani: è stato attacco deliberato

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Monta la collera attorno alla moschea di Finnsbury Park, a Londra, dove stanotte un van ha investito - "deliberatamente", secondo una dichiarazione del Muslim Council of Britain - un gruppo fedeli appena usciti dalla preghiera serale del Ramadan. L'uomo bianco alla guida del mezzo sarebbe stato tirato fuori dal mezzo e coinvolto in una colluttazione prima dell'arresto. Voci incontrollate riferiscono pure di altre due persone in fuga che sarebbero state nel van. L'uomo arrestato avrebbe anche accoltellato una persona dopo essere sceso dal veicolo, riferisce l'Evening Standard online. La polizia conferma che sono almeno 10 le persone investite.