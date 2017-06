Bambino nasce su un aereo, volerà gratis per sempre

Una donna indiana incinta a bordo di un aereo della compagnia Jet Airways partito dalla città saudita di Dammam e diretto a Kochi, in Kerala, ha accusato ieri improvvisamente le doglie del parto, dando alla luce un bimbo a 11.000 metri di altezza, sul Mar Arabico.

Lo scrive l’agenzia di stampa Pti, precisando che Jet Airways, per festeggiare il lieto evento, ha deciso di assegnare al neonato un lasciapassare che gli permetterà per tutta la vita di viaggiare gratis negli aerei della compagnia.

Constatato che la donna, al settimo mese di gravidanza, aveva le doglie, l’equipaggio ha chiesto se fra i 162 passeggeri a bordo vi fosse un medico. Si è presentata una esperta infermiera che ha facilitato lo svolgimento normale del parto mentre il Boeing 737 veniva dirottato sull'aeroporto più vicino, Mumbai.

Trasferiti mamma e neonato in un ospedale della città dove sono stati ricoverati in buone condizioni, l’aereo ha ripreso il suo viaggio verso Kochi.

In un comunicato la compagnia ha reso noto che «essendo il primo bambino nato a bordo di un volo di Jet Airways, abbiamo il piacere di offrirgli un lasciapassare che gli permetterà libero accesso per tutta la sua vita ai nostri voli».