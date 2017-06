Scout perde l'orientamento e cade in una scarpata, salvato dal Soccorso alpino

Ha perso l’orientamento, poco sotto il Monte Ventasso, sull'Appennino reggiano, è caduto in una scarpata e, in lieve stato confusionale, ha vagato prima di essere ritrovato dal Soccorso Alpino a 10 chilometri di distanza dal punto della caduta. Protagonista della vicenda, uno scout minorenne di Castelfranco Emilia, nel Modenese, riaffidato alla famiglia in discrete condizioni fisiche.

Nel dettaglio - spiega una nota - il giovane, nel pomeriggio di ieri, ha fatto perdere le proprie tracce poco sotto la sommità del Monte Ventasso perdendo l’orientamento: probabilmente, nel tentativo di ricongiungersi con il proprio gruppo, è scivolato in una scarpata. I compagni di escursione, non vedendo rientrare l’amico, hanno dato l’allarme, mobilitando i soccorsi.

I tecnici della Stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, che si sono avvalsi anche di una ricognizione in elicottero, hanno subito avviato le ricerche: dopo qualche ora di ricerca il ragazzo è stato ritrovato vicino alla località Valbona, a circa 10 chilometri di distanza dal punto in cui aveva perso l’orientamento; medicato dall’ambulanza della Croce Verde di Busana, il ragazzo - che nonostante qualche escoriazione ed un leggero stato confusionale appariva in discrete condizioni di salute - è stato accompagnato dai Carabinieri di Collagna dal padre.

Sempre nel pomeriggio di ieri la Stazione 'Monte Cusnà del Soccorso Alpino è intervenuta in aiuto di una donna caduta su sentiero sterrato in località Monticelli, nel comune di Quattro Castella. nel Reggiano.

La ciclista, una cinquantaduenne residente in provincia di Reggio Emilia, stava compiendo un’escursione in mountain bike quando è caduta, urtando violentemente la spalla contro il terreno. Avvisati i soccorsi, sono giunti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino di Reggio Emilia che, insieme a uomini della Croce Rossa di Montecavolo hanno immobilizzato la donna e la hanno trasportato in barella per oltre un chilometro, fino all’ambulanza, che ha poi affidato la ciclista ai sanitari dell’Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia con una sospetta frattura alla spalla sinistra. (ANSA).

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - In una nota successiva, il Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna ha specificato che lo scout salvato ieri sull'Appennino Reggiano dopo essere caduto in una scarpata in seguito a una perdita di l’orientamento, poco sotto il Monte Ventasso, non è un minorenne ma un 25enne.