Clima: Consiglio Ue, Parigi non può essere rinegoziato

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - L'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Lo afferma il Consiglio esteri Ue nelle sue conclusioni sui cambiamenti climatici in seguito alla decisione degli Usa di recedere dall'accordo di Parigi. "Il Consiglio si rammarica profondamente della decisione unilaterale dell'amministrazione statunitense", si legge nelle conclusioni, ma "ribadisce che l'accordo di Parigi è idoneo allo scopo e non può essere rinegoziato".