La malattia di Lyme prende il nome da un piccolo centro del Connecticut dove nel 1975 si verificarono numerosi casi di infezione. Negli Stati Uniti è la patologia che si diffonde più rapidamente dopo l’Aids e anche i Vip non ne sono immuni: nel 2000 Richard Gere dovette allontanarsi per un periodo dal set di «Autumn in NY» per affrontare le cure, nel 2013 è stata colpita la cantante Avril Lavigne, la modella Bella Hadid ha reso pubblico su Instagram il contagio della madre Yolanda Foste, l’ex campionessa di tennis Jennifer Capriati ha rivelato su Twitter di essere malata, Alec Baldwin ne soffre in forma cronica, Ben Stiller si è accorto della malattia grazie a dei controlli per un’infezione al ginocchio e ne è stato colpito persino l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.