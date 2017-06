Terremoto: sindaco Amatrice, abbiamo bisogno di 2 assessori

(ANSA) - RIETI, 19 GIU - "Abbiamo bisogno di almeno due assessori in più, principalmente per quanto riguarda la ricostruzione. Non si può pensare di gestire una situazione come questa con una amministrazione adatta al 'tempo di pace'. Abbiamo due assessori, al momento. Solo due. Impensabile". E' quanto afferma in una lunga nota il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "I puntini sulle i vanno messi su diverse altre faccende: l'assunzione di personale, per esempio. Impensabile - aggiunge il sindaco del comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate - andare avanti con quello di cui oggi disponiamo: occorre predisporre un aumento di personale assumibile a tempo determinato, servono tecnici, vigili urbani, personale amministrativo. Come si fa a pensare di adoperare le attuali procedure nelle modalità di assunzione? È evidente - conclude Pirozzi - che bisogna snellire le procedure, lo dico da dieci mesi".(ANSA).