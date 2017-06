Rifugiati: Cri lancia guida gps online per i migranti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Una bussola per orientarsi nel paese d'accoglienza, una piattaforma per informarsi sui servizi disponibili presenti sul territorio: si chiama Virtual Volunteer ed è il nuovo sito web smartphone-friendly lanciato da Croce Rossa Italiana e Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per aiutare le persone migranti a trovare le risposte. Tramite geolocalizzazione, la piattaforma permetterà a rifugiati, richiedenti asilo e persone rimaste fuori dalla rete dell'accoglienza presenti sul nostro territorio di individuare i vari servizi messi a loro disposizione dalla Cri e dalle altre associazioni nelle loro vicinanze: ambulatori, consultori, mense, dormitori, luoghi dove ricevere assistenza legale gratuita e supporto psicologico. Sulla mappa le persone migranti troveranno segnalati anche i tre Safe Point di Croce Rossa, attualmente operativi: quelli di Catania e Trapani e quello di Cagliari, che aprirà domani. Grazie a Virtual Volunteer, quindi, ogni persona migrante potrà sapere in tempo reale sul proprio smartphone dove trovare risposta ai propri bisogni. Sulla piattaforma sarà anche possibile trovare informazioni dettagliate sul servizio Restoring Family Links per la ricerca dei membri della propria famiglia. "L'uso delle nuove tecnologie è fondamentale anche nell'azione umanitaria. Proprio per questo abbiamo voluto lanciare anche in Italia la piattaforma 'Virtual Volunteer' - ha dichiarato il presidente della Cri, Francesco Rocca - un nuovo servizio di prossimità per le persone più vulnerabili, che così potranno sapere in tempo reale dove poter trovare aiuto. Celebriamo così la giornata mondiale del rifugiato, rispondendo concretamente a un bisogno delle persone migranti". Già funzionante in Grecia e Svezia - dove ha fatto registrare 30mila visitatori e 240mila pagine visualizzate in otto mesi - la piattaforma sarà attiva in Italia da martedì, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato.(ANSA).