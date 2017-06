(ANSA) - PESARO, 19 GIU - "Abbiamo un'occasione straordinaria rappresentata dal fatto che l'andamento economico dell'Europa è migliore del previsto e l'Italia, sia pura a fatica, si è agganciata a questo andamento, ma per non perdere questa occasione abbiamo bisogno di proseguire l'impegno, di spingere sulla crescita del mercato interno". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Pesaro. Per il premier occorre puntare "sul settore delle costruzioni, che non vuol dire una distribuzione a pioggia di nuove cubature, ma con progettazioni di qualità e all'insegna del risparmio e dell'efficienza energetica".