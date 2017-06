Torino: striscione in piazza San Carlo, 'uniti nel ricordo'

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - "Uniti nel ricordo per Erika": è questo lo striscione comparso oggi in piazza San Carlo, a Torino, nel giorno di lutto cittadino per la 36enne di Domodossola morta nei giorni scorsi dopo essere stata colpita da un infarto nella notte di panico dello scorso 3 giugno, durante la proiezione su maxi schermo della finale Champions. Lo striscione è stato appeso vicino alle transenne del parcheggio sotterraneo, che quella sera si sono piegate sotto il peso della folla impazzita. Oggi, in tutta la città, le bandiere sono a mezz'asta. Il Consiglio comunale, in apertura della seduta odierna, ha osservato un minuto di silenzio.