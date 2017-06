Parigi: paura sugli Champs Elysées

(ANSA) - PARIGI, 19 GIU - "Intervento dei servizi di polizia in corso sui Champs Elysées. Evitate il settore". Lo ha twittato poco fa la prefettura di polizia di Parigi. Successivamente è stato riferito di un'auto in fiamme all'altezza della fermata della metropolitana Franklin Roosevelt e di un uomo a terra. A quanto riferito da fonti giornalistiche, un uomo si è diretto volontariamente con un veicolo contro un furgone della polizia, è stato bloccato e arrestato. Non ci sono feriti, il quartiere è stato isolato e l'episodio è considerato concluso.