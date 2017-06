Champs-Elysées, con l'auto contro la polizia. Ferito. solo l'attentatore "E' terrorismo"

Incubo terrorismo anche a Parigi, ma per fortuna questa volta non si registrano né morti né feriti tranne l'attentatore estratto dalla sua auto «gravemente ferito». Sull'attentatore è stata trovata un’arma. Nel primo pomeriggio nel quartiere degli Champs-Elysees un uomo si è diretto con la sua auto contro un furgone della gendarmeria. Il veicolo sarebbe esploso nell’impatto.

L’azione, che si è conclusa davanti al commissariato dell’VIII arrondissement, si è svolta a poche centinaia di metri dall’Eliseo, dove questa sera il presidente Emmanuel Macron riceverà per una cena ufficiale il re di Giordania, Abdallah II. L’atto «deliberato» contro i gendarmi è «terrorismo» e l'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo e alla DGSI, i servizi.