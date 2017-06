Ministro Madia impara a fare le orecchiette a Bari

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Una visita nel centro storico di Bari si è trasformata in una lezione-lampo per imparare a fare le orecchiette per il ministro Marianna Madia. Accompagnata nel pomeriggio dal sindaco Antonio Decaro in strada Arco Basso, nota per le donne che quotidianamente preparano la pasta fresca, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione si è voluta cimentare e con le sue mani ha provato, senza grandi successi, a realizzare il più tipico formato di pasta cittadino. Il tour nel borgo antico è proseguito con la visita alla Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola, al termine di una giornata che ha visto il Ministro ed il Sindaco protagonisti a Bari della prima tappa della campagna nazionale di ascolto e confronto sulla riforma della Pubblica amministrazione, chiamata 'TerzoTempo'. (ANSA).