Londra: Khan a governo May, basta tagli alla polizia

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Basta tagli a Scotland Yard: botta polemica del sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, nei confronti del governo britannico Tory, a margine degli appelli all'unità dopo l'attacco dinanzi alla moschea di Finsbury Park. "Lo vado dicendo da 13 mesi - ha sottolineato Khan - che sono preoccupato per le risorse alla Met Police". "Il mio messaggio al governo é: i vostri piani per ulteriori tagli da 400 milioni di sterline non sono sostenibili", ha concluso il sindaco.