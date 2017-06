Usa: Trump celebra la fine della schiavitù

(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump celebra il 19 giugno, "la storica giornata" della fine della schiavitù e dell'inizio dell'emancipazione degli afroamericani negli Stati del sud degli Stati Uniti. "Celebriamo questo storico momento del 1865, ricordando la premessa fondamentale che tutti gli uomini e tutte le donne sono uguali" affermano Trump e la First lady, Melania. "Il 19 giungo 2017 onoriamo il contributo degli afroamericani al nostro paese e il loro impegno a sostenere la promessa che l'America e' una terra di libertà" mettono in evidenza il presidente e la First lady. "Anche se il presidente Lincoln aveva proclamato l'emancipazione nel 1863, la notizia aveva viaggiato lentamente da Washington agli Stati del sud - ricorda Trump -. Due anni più tardi, il 19 giugno del 1865, il generale maggiore Gordon Granger si era affacciato a Galveston, in Texas, annunciando il messaggio: tutti gli schiavi sono liberi".