Scala un treno verso il tetto, forse un tentativo di impressionare la fidanzatina. Un 16enne è svenuto precipitando sui binari della ferrovia, dopo avere sfiorato i cavi dell’alta tensione. Ha riportato alcune escoriazioni e non è in pericolo di vita.

L’episodio ieri sera alla stazione di Trofarello, comune della cintura sud di Torino. A dare l’allarme è stata la ragazza, che ha chiamato il 118. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e stanno guardando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la vicenda.