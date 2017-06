(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Laura Sulejmanovic, 22 anni, arrestata per omicidio stradale e omissione di soccorso per esser fuggita dopo avere causato un incidente mortale alla guida di un camper, è evasa dalla sezione Icam - le case per mamme detenute con attenuata sorveglianza - del carcere di Torino, dove ha abbandonato la figlia di pochi mesi. Lo rende noto l'Osapp, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. "Se non la trovano prima, andiamo a prenderla noi stanotte", è stata la reazione dei parenti di Oreste Giagnotto, l'uomo morto nell'incidente stradale provocato dalla donna, che hanno appreso la notizia dell'evasione mentre partecipavano ad una manifestazione contro i campi nomadi.(ANSA).