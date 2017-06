A Napoli turisti fotografano scippo e fanno arrestare ladro

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Assistono ad uno scippo e con lo smartphone fotografano tutto. E' così, grazie alla collaborazione di un gruppo di turisti e alle loro foto che a Napoli uno scippatore è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Vittime, ieri mattina, altri turisti, due cittadini americani: marito e moglie che sono stati prima strattonati e poi privati dei loro orologi Rolex. Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, sottolinea l'importanza dell'operazione, "perché rappresenta un magnifico esempio di come senso civico dei cittadini, un pizzico di 'coraggio', tecnologia e capacità di pronto intervento delle Forze di Polizia siano elementi fondamentali nell'ottica di una convinta sicurezza percepita, per contrastare preoccupanti fenomeni di criminalità predatoria che inquinano e danneggiano l'immagine della nostra stupenda città". Il Questore pertanto rivolge "un appello ai cittadini e turisti affinché, anche in forma anonima, facciano pervenire foto e filmati di eventi criminosi utili allo sviluppo delle indagini".