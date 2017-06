(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Papa ha invitato la diocesi di Roma a contrastare una società "sradicata" in cui famiglie e persone vanno perdendo i propri legami. "Oggi - ha detto - le reti sociali sembrerebbero offrirci questo spazio di 'rete', di connessione con altri, e anche i nostri figli li fanno sentire parte di un gruppo. Ma il problema che comportano, per la loro stessa virtualità, è che ci lasciano come 'per aria' e perciò molto 'volatili'. Non c'è peggior alienazione per una persona di sentire che non ha radici, che non appartiene a nessuno".