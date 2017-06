Blue Whale, c'è un primo indagato: una 20enne di milano

C'è una prima persona indagata a Milano in uno dei tanti fascicoli aperti nelle ultime settimane dopo denunce, segnalazioni e l’esplosione, anche mediatica, del fenomeno della "Blue Whale", il cosiddetto «gioco» sul web fatto di 50 prove, tra cui atti di autolesionismo, che può spingere le vittime adolescenti fino al suicidio e che soprattutto è a rischio emulazione.

Una ventenne milanese, infatti, a seguito delle indagini della Polizia postale, coordinate dal pm Cristian Barilli, di recente è finita sotto inchiesta per istigazione al suicidio poichè via Instagram avrebbe convinto una ragazzina di 12 anni, che vive tra Roma e il nord Italia, a infliggersi alcuni tagli e ad inviarle le foto, come primo step di una serie di prove di coraggio su cui gli inquirenti milanesi vogliono vederci chiaro. E capire se si tratti o meno di "Balena Blù" (un fenomeno su cui gli stessi inquirenti, tra l’altro, nutrono forti dubbi), o soltanto di emulazione dopo il boom di notizie sull'argomento o di disagio giovanile.

L’indagine comunque è appena agli inizi. Nelle scorse settimane, dopo aver contattato il padre della minorenne e dopo il sequestro di un notebook e del telefono all’indagata e l’ acquisizione del cellulare della vittima, è stato disposto per i prossimi giorni un accertamento tecnico irripetibile sul materiale in possesso degli investigatori per appurare il tenore dei messaggi incriminati e se davvero siano stati spediti dalla 20enne sospettata di avere avuto un ruolo da «curatore», ossia di chi nel «gioco» indurrebbe l’altra parte, quella più debole, a punirsi.

Intanto, Procura e pm minorili di Milano hanno adottato un protocollo d’intesa: in particolare, i secondi in prima battuta dovranno sentire i genitori delle vittime per inquadrare il contesto in cui vivono, gli eventuali disagi e problemi. La Procura, poi, ha adottato una serie di filtri che la sta portando a scremare le tantissime segnalazioni finite sulle scrivanie dei pm per via della psicosi che si sta creando attorno al fenomeno 'Blue Whalè e che sta facendo lievitare le denunce da parte di famiglie e scuole.

Denunce nelle quali madri e padri raccontano di episodi di piccoli tagli sulle braccia fino a casi di tentato suicidio e suicidio, che risalgono a mesi fa, chiedendo di riaprire le indagini, dopo che lo scorso maggio sui media si è iniziato a parlare della "balena blù".