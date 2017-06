CITTA' DEL MESSICO - La ministra degli Esteri del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha abbandonato l'Assemblea dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), apertasi oggi a Cancun, dopo aver dichiarato che il suo paese non riconosce la legittimita' di questa riunione e non accettera' nessuna decisione che possa adottare. ''Il Venezuela si mantiene fermo nella difesa della sua dignita' e della sua sovranita''', ha detto Rodriguez, sottolineando che lo stesso presidente Trump ha ammesso che ''l'Osa e' uno strumento per intervenire in Venezuela'', quando il suo paese ''non ha bisogno di nessun intervento ne' di nessuna tutela''.