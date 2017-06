NEW DELHI - Non si placano le polemiche in India suscitate da un manuale pubblicato da un ministero in cui si propone alle donne in attesa di un figlio una serie di comportamenti, fra cui "non mangiare carne, non avere relazioni sessuali, evitare cattive compagnie, formulare pensieri spirituali ed appendere belle immagini in camera da letto". Il manuale, "Cura della madre e del bambino", e' stato preparato alla vigilia della Giornata internazionale dello Yoga che si celebra domani dal Ministero dell'Ayush, che promuove l'uso di terapie alternative (Ayurveda, yoga, unami, siddha e omeopatia).