Motociclista "perde" la moglie in viaggio: se ne accorge dopo 40 km

Come nel film Pane e tulipani, un uomo ha 'dimenticato' la moglie durante una sosta del viaggio. Ha telefonato ai carabinieri perché, durante un giro in moto, si è accorto di avere perso la moglie. "Aiutatemi a ritrovarla", la richiesta di un 59enne, disperato per le sorti della donna, che aveva lasciato il cellulare nel bauletto della due ruote e quindi non poteva essere contattata. A rassicurare il marito in lacrime è stata la stessa donna, 58 anni, che si è fatta prestare il cellulare da un passante: "Sei ripartito senza di me". Il marito l'aveva lasciata a terra durante una sosta a Moncalvo d'Asti, a circa 40 km da Chieri, dove l'uomo si è accorto di essere solo.