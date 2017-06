(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' morto Stephan Villeneuve, uno dei tre giornalisti francesi rimasti feriti ieri a Mosul in seguito all'esplosione di una mina che ha ucciso anche un giornalista iracheno, Bakhtiyar Haddad. Secondo quanto riporta l'emittente Al Jazeera, Villeneuve e' deceduto nell'ospedale di una base americana nella città di Qayyara, a sud di Mosul, dove era stato ricoverato insieme ai suoi colleghi, Veronique Robert e Samuel Forey. Villeneuve stava filmando insieme a Robert un servizio sulla battaglia di Mosul per il programma Envoye Special dell'emittente France 2. Forey collabora per vari media francesi tra cui il quotidiano Le Figaro.