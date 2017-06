(ANSA) - BOZZOLO (MANTOVA), 20 GIU - Papa Francesco è a Bozzolo, il paese del Mantovano dove oggi pregherà sulla tomba di don Primo Mazzolari. Poi andrà a Barbiana per rendere omaggio a don Lorenzo Milani. Al suo arrivo a Bozzolo le campane della chiesa del paese hanno suonato a festa. "Se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di don Mazzolari - ha detto il Papa - vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella santa madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora. Perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni".