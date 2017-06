Malmstroem, Usa in direzione protezionistica, Ue risponderà

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Le misure commerciali dell'amministrazione Trump "stanno andando in una direzione molto protezionistica", dal 'Buy American' alla clausola della sicurezza nazionale per l'acciaio, e "anche se non sono mirate contro l'Ue, ci colpiranno duramente, per questo dovremo rispondere". Lo ha affermato la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem in un evento organizzato da Politico.eu. "Non sappiamo ancora cosa ci sarà esattamente dentro la legislazione" che sarà adottata nei prossimi giorni dagli Usa, "vedremo", ma "sicuramente dovremo reagire", ha avvertito. Come e con che tipo di reazione dipenderà dai Paesi Ue: "prima dobbiamo consultare gli stati membri". Quanto al Ttip, l'accordo di libero scambio Ue-Usa, "è congelato" e "se dovessimo scongelarlo, non sappiamo al momento nemmeno ancora in quali circostanze", ha aggiunto Malmstroem, "non sembra essere una priorità per gli Usa che si sono concentrati su Nafta e Ttp".